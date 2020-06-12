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    HaberlerEge Haberleri Kötü koku ve kirliliğe son
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    12.06.2020 - 00:04 |

    Kötü koku ve kirliliğe son

    Kötü koku ve kirliliğe son

    DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter’le bir araya gelip ilçede yapılması gerenek çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, önceliği olan Büyükdere temizliğinin başladığını açıkladı. Kötü koku ve görüntü kirliliğinin giderileceğini belirten Kaplan, “Bu sorunun çözümü için söz vermiştik. Taleplerimizi ilettiğimiz Göktuğ çalışmayı hemen başlattı, teşekkür ediyorum” dedi.

    ‘Dereyi koruyalım’

    Temizlik sonrası Koçarlı halkının dereyi kirletmemek konusunda hassasiyet göstereceğine emin olduğunu sözlerine ekleyen Kaplan” Bir yılda ilçemize hizmet adına birçok adım attık. Attığımız adımların meyvelerini hemşehrilerimizle Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

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