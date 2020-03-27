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    HaberlerEge Haberleri Kovid-19 ekibine Kılıç’tan moral...
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    27.03.2020 - 07:00 |

    Kovid-19 ekibine Kılıç’tan moral...

    Koronavirüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, gece gündüz demeden sahada çalışan personelini unutmadı.

    Kovid-19 ekibine Kılıç’tan moral...

    Koronavirüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, gece gündüz demeden sahada çalışan personelini unutmadı. Başkan Erhan Kılıç, moral primi kararı aldı. Başkan Kılıç, temizlik işleri şantiyesinde önceki gün Kovid-19 Mücadele Ekibi adını verdikleri özel birimle bir araya geldi, müjdeyi verdi. Koronovirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sahada çalışma yürüten tüm personele 400 lira prim verileceğini açıklayan Kılıç, “Gece gündüz demeden 510 bin Bucalının can güvenliği için çalışan personellerimizin hakkını hiçbir prim ödeyemez. Bu süreçte canını taşın altına koyan ekibimiz başta olmak üzere, sağlık personelimize, emniyet güçlerimize ve sosyal yaşamın aksamaması için çalışan emekçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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