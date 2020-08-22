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    HaberlerEge Haberleri Kovid-19 önlemleri çifte tescil aldı
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    22.08.2020 - 00:04 |

    Kovid-19 önlemleri çifte tescil aldı

    Philip Morris/Sabancı’nın hem üretim aşamasında hem de ofis ortamında salgın riskine karşı aldığı önlemler ve uyguladığı yüksek standart tescillendi.

    Kovid-19 önlemleri çifte tescil aldı

    Üretim merkezi Philsa, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirip”Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı. Ofis ortamında alınan önlemler ise uluslararası denetleme firması olan Diversey Consulting tarafından değerlendirildi.

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