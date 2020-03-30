30.03.2020 - 00:02 |
Kovid-19 tedbirleri pandomimle anlatıldı
Çiğli Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken 14 temel tedbiri pandomim sanatıyla anlattı. Fakir Baykurt Salonu’nda sosyal mesafe kuralına uyularak çekilen sahneler Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü’nün resmi sosyal medya hesaplarından bir hafta boyunca paylaşılacak. Uygulamayla, özellikle çocuklar üzerinde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.