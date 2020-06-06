Kovid-19 test ekibine durmak yok

Laboratuvarda savaşan sağlık çalışanlarının mesaiye ara verip tatil yapmayı planlamadığını dile getiren EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Covid-19 PCR Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, şöyle konuştu:

Günde 600 örnek

“Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Mart’ta Kovid-19 testi için yetkilendirildik. İçerisinden asistan hekim, biyolog ve yardımcı personellerin bulunduğu 20 kişi, 1 Haziran’a kadar günde ortalama 300 ila 350 arasında test işlemini sonuçlandırdık. Normalleşme sürecindeyse, filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırması nedeniyle günlük test sayısı 600’e çıktı. Şimdiye kadar filyasyon ekiplerinin aldığı 25 bin testi sonuçlandırdık. Teknolojimiz ve arkadaşlarını özverisi sayesinde test süresini 2 saate kadar indirdik” diye konuştu. Bir de çağrıda bulunan Sertöz, “İnsanlar bizim de normale dönmemizi istiyorsa yetkililerin önerilerine uymalı.”