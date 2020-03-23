Kovid-19’a karşı iyilik hareketi

Foça’da emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar (55) ve arkadaşları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Altunbahar ve arkadaşları, yardım isteyen vatandaşların alışveriş gibi ihtiyaçlarını yerine getireceklerini duyurdu. Altunbahar, “Foçalı hemşerilerime sesleniyorum. 0532 289 08 01 numaramdan

7/24 arayabilirsiniz. Alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Bankaya ve devlet daireleri gibi gitmek zorunda olduğunuz yerler olursa, aracımla getirip götüreceğim” dedi.



