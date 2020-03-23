23.03.2020 - 07:00 | | SEYFİ GÜL DHA
Kovid-19’a karşı iyilik hareketi
Foça’da emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar (55) ve arkadaşları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.
Foça’da emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar (55) ve arkadaşları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Altunbahar ve arkadaşları, yardım isteyen vatandaşların alışveriş gibi ihtiyaçlarını yerine getireceklerini duyurdu. Altunbahar, “Foçalı hemşerilerime sesleniyorum. 0532 289 08 01 numaramdan
7/24 arayabilirsiniz. Alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Bankaya ve devlet daireleri gibi gitmek zorunda olduğunuz yerler olursa, aracımla getirip götüreceğim” dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.