Kovid-19’a karşı ortak mücadele

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP İzmir Milletvekili Prof.Dr.Kamil Okyay Sındır’la beraber, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Bosna Hersek ve Sancak Bölgesi ile yapılabilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sırbistan’ın Sancak bölgesinde Kovid-19 tehlikesinin artarak sürdüğünü belirten Gül, “Bizlerden yardım talepleri var. Bu taleplere sizlerden destek istiyoruz. Sizlerin destekleri ile birlikte çok güzel projeler üreteceğiz” dedi. Soyer de, “Dernek olarak güzel işlere imza atıyorsunuz. Yapacağınız yardımlara Büyükşehir olarak destek vermeye hazırız” diye konuştu.