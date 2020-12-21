Kovid-19’a karşı ultraviyole kit...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nun ortağı olduğu şirket, kapalı mekanlarda havadaki virüs ve bakterilere karşı, “ultraviyole klima sterilizatör” kiti üretti. Havalandırma sistemlerinin Kovid-19 yayılımında etkili olduğu şeklindeki haberler üzerine federasyon yetkilileri, ortağı oldukları Infotek firmasıyla çalışma yaptı.

Seri üretime hazır

Firma tarafından geliştirilen ve klimalara monte edilebilen ‘ultraviyole sterilizatör kiti’, Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı. Klimalardaki havanın ultraviyole ışıkla temas etmesi sayesinde kitin, Kovid-19 ve benzeri tüm mikroorganizmalara karşı etkili olduğu belirtildi.

Klimalara takılabilecek şekilde farklı modelleri olan kit, seri üretim için hazırlandı. Federasyon Başkanı Aykut Yenice, geliştirdikleri sistemle bir ilke imza attıklarını söyledi. Talep halinde üretim altyapılarının buna müsait olduğunu vurgulayan Yenice, ürünün sadece lokantalarda değil, ev ve işyerlerinde de kullanılabileceğini ifade etti.

Yenice, “Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Sağlık Bakanlığımızın da onayını alarak bu sistemi geliştirdik. Suratımıza taktığımız maske gibi klimalara taktığımız ultraviyole maskelerle havayı temizliyoruz. Bağımsız kurumlarca yapılan araştırmalara göre yüzde 100’e yakın etki sağlıyor” dedi. Bu kitle otellerde olduğu gibi restoranlara, lokantalara ve kafelere de sertifika verilebileceğini kaydeden Yenice, “Tıpkı otellerde olduğu gibi bunu takan bütün lokantalarımıza bir ‘Güvenli Lokanta Sertifikası’ verilebilir. Ayrıca HES koduyla da işletmelerimize giriş sağlayabiliriz. Bütün bunlarla işletmelerin yeniden hayata geçmesini ve esnafın dükkanı açmasını istiyoruz” diye konuştu.