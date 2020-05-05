05.05.2020 - 07:00 | | BURAK GEZEN DHA
Kovid-19’la gelişen trend balkonda spor
ÇANAKKALE’DE emekli ziraatçi Ahmet Demir (68), düzenli olarak yapmaya alıştığı sporunu, salgına karşı getirilen kısıtlama nedeniyle evinin balkonunda yapıyor.
ÇANAKKALE’DE emekli ziraatçi Ahmet Demir (68), düzenli olarak yapmaya alıştığı sporunu, salgına karşı getirilen kısıtlama nedeniyle evinin balkonunda yapıyor. Sporu önceden yürüyerek ve balık tutarak yaptığını belirten Demir, “Organlarımızın hareket etmesi gerekiyor. İki aydır deniz memleketinde deniz göremedik. Bu günler de geçecektir. Umuyorum, kısa süre içinde normal yaşamımıza döneceğiz” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.