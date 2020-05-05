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    HaberlerEge Haberleri Kovid-19’la gelişen trend balkonda spor
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    05.05.2020 - 07:00 | | BURAK GEZEN DHA

    Kovid-19’la gelişen trend balkonda spor

    ÇANAKKALE’DE emekli ziraatçi Ahmet Demir (68), düzenli olarak yapmaya alıştığı sporunu, salgına karşı getirilen kısıtlama nedeniyle evinin balkonunda yapıyor.

    Kovid-19’la gelişen trend balkonda spor

    ÇANAKKALE’DE emekli ziraatçi Ahmet Demir (68), düzenli olarak yapmaya alıştığı sporunu, salgına karşı getirilen kısıtlama nedeniyle evinin balkonunda yapıyor. Sporu önceden yürüyerek ve balık tutarak yaptığını belirten Demir, “Organlarımızın hareket etmesi gerekiyor. İki aydır deniz memleketinde deniz göremedik. Bu günler de geçecektir. Umuyorum, kısa süre içinde normal yaşamımıza döneceğiz” dedi. 

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