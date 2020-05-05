Kovid-19’la gelişen trend balkonda spor

ÇANAKKALE’DE emekli ziraatçi Ahmet Demir (68), düzenli olarak yapmaya alıştığı sporunu, salgına karşı getirilen kısıtlama nedeniyle evinin balkonunda yapıyor. Sporu önceden yürüyerek ve balık tutarak yaptığını belirten Demir, “Organlarımızın hareket etmesi gerekiyor. İki aydır deniz memleketinde deniz göremedik. Bu günler de geçecektir. Umuyorum, kısa süre içinde normal yaşamımıza döneceğiz” dedi.