Kovid hastalarına kalp ısıtan destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedavisi gören, karantinaya alınan ve ihtiyacı olduğunu söyleyen hastalara sıcak yemek dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle yeni bir uygulamaya başladı. Büyükşehir, evinde Kovid-19 tedavisi gören, karantinada olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara yemek dağıtmaya başladı. Uygulamaya önceki gün Bayraklı ve Bornova’da sessiz sedasız geçildi. İki ilçede koronavirüs hastası 600 kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

Kapıya kadar bırakıyorlar

Hastalar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde tespit ediliyor. Tespit edilenler arasında talepte bulunanlara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza’ya ait ekipler yemek dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri, koruyucu kıyafetleriyle sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek yemekleri kapıya bırakıyor. Taleplere göre yemek dağıtımı diğer ilçelerde de sürecek.

DİKKAT, SON HAFTA!

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işlemi sürüyor. Bu amaçla açılan internet sitesinin yanı sıra yoğun aktarma merkezlerinde, vapur iskeleleri, metro ve İZBAN istasyonlarında oluşturulan aktivasyon noktalarında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dijital bilgilendirme kiosklarında eşleştirme işlemi yapılabiliyor. Eşleştirmeler için son tarih 30 Kasım.