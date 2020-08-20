‘Kovid sürecinde hızlı davranıyoruz’

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, Kovid-19 sürecinde filyasyon (sahada çalışanlar) ekiplerine tam destek veriyor. İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Kovid-19’la mücadelede sahaya çıkan ekiplerle bir araya geldi. Salgınla mücadelenin daha da hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine dikkat çeken Öztop, önce 112 Narlıdere Hizmet Binası’nda doktorlu evde takip ekipleriyle bir araya geldi. Ardından Halk Sağlığı Başkanlığı Ek Hizmet Binası’nda görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Kovid-19’la mücadelede sahada ekipler tarafından yapılan çalışmaların önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Öztop, “Kovid-19 rehberlerini çok hızlı bir şekilde uyguluyoruz” vurgusunu yaptı.



Soruları yanıtladı



Toplantıya katılan ekiplere bilgi veren İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Öztop, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı rehberler çerçevesinde hızlı ve etkin bir şekilde organize olup çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bulaş riskini azaltmak için Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Kovid-19 rehberlerini filyasyon ekipleri, doktorlu evde takip ekipleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde uygulamaya çalıştıklarını belirtti. Bu süreçte filyasyon ekipleriyle birlikte tüm sağlık çalışanlarının katkısının çok büyük ve değerli olduğunu dile getirdi.