Kovid'e inat desteğe devam

Kovid-19 mutasyonla tüm dünyada yayılmaya devam ederken Ege’de de belediyeler ve odalar, pandemiden olumsuz etkilenen esnaflara desteğini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, kendi kiracısı olup kepenk indiren esnaflardan kira almama karar aldı. Sosyal yardımlarda bulunarak esnafı aralıksız şekilde desteklediklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Dezenfekte ekiplerimiz de dükkan dükkan geziyor. Tüm esnafa bir şekilde ulaşmaya çalışıyor ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz” dedi.

Alışveriş yapılmalı

Torbalı Ticaret Odası öncülüğünde bir araya gelen Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası, Tepeköy Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Şoförler Odası, halka ‘Esnafını koru’ çağrısı yaptı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Esnafını Koru kampanyası ile ilçe halkından, yapacakları alışverişlerde yerel işletmeleri tercih etmelerini rica ediyoruz” dedi. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halil Gülcü, “Esnaf gerçekten de darda, yardım edelim” diye konuştu. Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de “Verilen desteklerle bu süreci atlatacağız” çağrısı yaptı.

‘Bağışlarınızı bekliyoruz’

Maddi durumu yetersiz ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla haftanın 5 günü hizmet sunan Bergama Belediyesi Sosyal Market’ine müracaat edenler giysi ve ayakkabı ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden giderebiliyorlar. Kültürümüzün önemli bir parçası olan yardımlaşma davranışının Belediye Sosyal Market’inde en iyi şekilde sergilendiğine dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, “Hemşehrilerimizin bağışlarını bekliyoruz” dedi. Barbaros Mahallesi Osman Bayatlı Caddesi No:12’de hizmet sunan markete gelen vatandaşlar, her türlü giysiyi ücretsiz alabiliyor.