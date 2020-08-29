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    HaberlerEge Haberleri Kovid’e karşı bir adım daha
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    29.08.2020 - 00:04 |

    Kovid’e karşı bir adım daha

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Aslı Karakülah ile İzmir Biyotıp Merkezi’nden bir grup araştırmacı, koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan genlerini belirledi

    Kovid’e karşı bir adım daha

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Suner Karakülah ile İzmir Biyotıp Genom (İBG) Merkezi’nden Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Oktay, Doç. Dr. Gökhan Karakülah ve doktora öğrencisi Doğa Eskier’den oluşan araştırma ekibi, farklı ülkelerdeki hastalardan toplanan toplam 30 bin koronavirüs genom bilgisinin yer aldığı ‘Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi’ üzerinden araştırmalar yaptı. Koronavirüsün, en çok mutasyona uğrayan genlerini belirledi. Koronavirüs genomunda zamanla biriken değişimlerin pandemi evreleri boyunca farklılık gösterdiği belirten Karakülah, şu bilgileri verdi:

    ‘Yayılım hızı daha yüksek’

     “Virüsün kendi kendisini kopyalamasında rol oynayan ‘RdRp’ ve’ Nsp14’ genleriyle akciğerlere tutunmasından sorumlu Spike proteininde gerçekleşen mutasyonlara baktık. Bu mutasyonları taşıyan virüslerde yayılım hızının daha yüksek olduğunu ve dolayısıyla bulaşıcılığının da daha fazla olabileceğini öngörüyoruz.” Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, bilimsel araştırmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. l İZMİR AA

     

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