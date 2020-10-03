Kovidli için nefes olacak

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) bünyesindeki Araltekte yerli kan pompası üzerine ekibiyle çalışmalarını hızlandırdı. Silistreli, dolaşımı ve oksijenlenmeyi yapay yoldan sağlamak amacıyla 2018 yılında tasarladığı yerli kan pompasını akciğer yetmezliği çeken koronavirüs hastalarına destek verecek şekilde geliştirildi. Hastanın toplardamarındaki kirli kanı alıp oksijenlendiren ve özel bir kan pompası yardımıyla geri veren, böylece virüsün etkili olduğu akciğerdeki yükü azaltarak daha kolay nefes almayı sağlayan cihazın, bu ay sonunda TÜBİTAK’a teslim edilmesi planlanıyor.

Hayatta tutacak

Sistemle hastanın toplardamarındaki kirli kanın alındığını, oksijenlendirildiğini ve hastaya geri verildiğini aktaran Prof. Dr. Silistreli, “Cihazın başlığını tasarlamıştık. DEÜ ve tıbbı malzeme üreticisi firma arasında protokol imzalandı. Kanı çeviren pompa kalp yetmezliğinde kullanılabilir, vücuttan kanı alır kalbin görevini görecek şekilde vücuda geri verebilir. Koronavirüs hastalarında görülen akciğer yetmezliğinde toplardamardan kanı alıyor oksijenlendirip başka bir toplardamara veriyor. Hasta kendini toparlayana kadar destek sağlamış oluyor. En büyük avantajı ise düşük maliyeti. Pandeminin ilk döneminde bazı ürünlerin ihracatını durdurdular. Döviziniz olsa da ithal kan pompasını alamayabilirsiniz. Bu nedenle yerli cihaz büyük avantaj sağlayacaktır” dedi. Prof. Dr. Erdem Silistreli, ürünün ihraç edilebileceğini de söyledi.