Köy çocukları kitapla buluştu

Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Doğaköy Halk Kütüphanesi törenle açıldı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Doğaköy’e biliyorsunuz, bundan birkaç ay önce bir anaokulu yaptık. Burada gençlerimiz okusun istiyoruz. Gençlerimizin önündeki geleceği aydınlatan ışık da bu kütüphaneler ve bilim yuvaları olacaktır” dedi. Kütüphaneye, bağışladığı binlerce kitapla katkı sağlayan öğretmen Savaş Ünlü’ye de teşekkür eden Başkan Aksoy, “Savaş Hocam’la sık sık görüşürüz. Bir görüşmemizde bu tür projeler yaptığımızı söylediğimde sağ olsun o da bu projeye dahil olmak istedi ve kitap desteği sağladı. İnşallah Doğaköy’den şairler, yazarlar, doktorlar çıkar. Umarım, bu kütüphaneler sayesinde köylerimizden çıkan öğrenciler bizler için umut olur, ışık olur” dedi.

‘Ortak aklı harekete geçirelim’

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile Büyük Meclis Toplantısı’nda bir araya geldi. Tepe Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıya CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Servet Yıldız, HDP İlçe Başkanı Tayfun Bahşi, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Başkan Aksoy, toplantıyı, projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve ortak aklı harekete geçirerek ortak kararlar almak için düzenlediklerini belirtti, “Geleceğe birlikte karar verelim” dedi.