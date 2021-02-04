‘Köyde yaşayanlara artı değer kattık’

Selçuk Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında, ‘kırsal mahalle’ değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Köyden mahalleye (kırsal yerleşim alanı) dönüşen Zeytinköy, Barutçu, Çamlık, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu ve Şirince ile belde belediyesiyken mahalleye dönüşen Belevi Mahallesi’nin kırsal mahalle oldu. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Belediye meclisimizden oybirliğiyle geçen kararla, köylerimizde yaşayan tüm yurttaşlarımıza artı bir değer kattık. Bu karar alınmasaydı, köylerde yaşayan vatandaşlarımız, 2022 yılının ardından Emlak Vergisi ve su giderlerinde ciddi bir külfetle karşı karşıya kalacaktı” dedi.