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    27.03.2020 - 07:00 |

    Köylerde korona turunda

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçenin iki köyü Yamanlar ve Sancaklı’ya gitti, vatandaşları ziyaret etti.

    Köylerde korona turunda

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçenin iki köyü Yamanlar ve Sancaklı’ya gitti, vatandaşları ziyaret etti. Başkan Tugay, yüz yüze görüştüğü köy sakinlerini koronavirüs ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

    İlaçlamalar sürüyor

    Bir planlama doğrultusunda temizlik işleri ve çevre müdürlüklerinin toplu yaşam alanlarında ve çöp konteynerlerinde dezenfekte ve ilaçlama yaptığını kaydeden Başkan Tugay, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısını yineledi.
    Belediyeyi arayarak kayıt yaptırma çağrısı yaptıkları 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün arandığını ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışıldığını sözlerine ekledi.

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