27.03.2020 - 07:00 |
Köylerde korona turunda
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçenin iki köyü Yamanlar ve Sancaklı’ya gitti, vatandaşları ziyaret etti.
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçenin iki köyü Yamanlar ve Sancaklı’ya gitti, vatandaşları ziyaret etti. Başkan Tugay, yüz yüze görüştüğü köy sakinlerini koronavirüs ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirdi.
İlaçlamalar sürüyor
Bir planlama doğrultusunda temizlik işleri ve çevre müdürlüklerinin toplu yaşam alanlarında ve çöp konteynerlerinde dezenfekte ve ilaçlama yaptığını kaydeden Başkan Tugay, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısını yineledi.
Belediyeyi arayarak kayıt yaptırma çağrısı yaptıkları 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün arandığını ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışıldığını sözlerine ekledi.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.