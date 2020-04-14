Köylere yardım eli uzattılar

Tire Belediyesi ekipleri, muhtarlar tarafından daha önce belirlenen ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan ihtiyaç sahibi olduğu teyit ettirilen vatandaşlar için köylerde erzak ve ekmek dağıtımı yaptı. 9 farklı ekip tarafından ilçede bulunan 66 köyün tamamına hayırsever Tirelilerin de katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri ulaştırıldı. Başkan Salih Atakan Duran, “Bu makamlara vatandaşımızın hizmetkarı olmak için talip olduk. Allah’a şükürler olsun göreve geldiğimizden bu yana insan odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi yürütüyoruz” dedi.