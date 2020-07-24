Köylüler seferber

TURGUTLU’NUN Yukarı Bozkır Mahallesi’ndeki 1715 yılında yapılan mahalle çeşmesine su taşıyan tali su galerisi için köylüler el ele verdi. Derin ve dik olduğu için erişimin zor olduğu 30 metrelik su galerisine ellerinde kazma kürekleri ile gelen 15 kişilik grup, balçıkları temizledi. 3 asırdır kullanılan su galerisindeki balçığın temizlenmesiyle mahallenin çeşmesine gelen suda artış yaşandı. Muhtar Mustafa Yılmaz, imece usulüyle tarihi su galerisinin yıllık bakımını yaptıklarını söyledi. -DOĞAN ÇİZMECİ DHA