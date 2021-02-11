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    HaberlerEge Haberleri Köyün sokakları şelale gibi akıyor
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    11.02.2021 - 00:03 |

    Köyün sokakları şelale gibi akıyor

    Köyün sokakları şelale gibi akıyor

    ÇANAKKALE Bayramiç’e bağlı Pınarbaşı Köyü, kuraklık tehlikesinin gündeme geldiği son günlerde, yeraltı su kaynakları zenginliği ile dikkat çekiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor. Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy, görüntüsü ile Venedik’i andırıyor. Pınarbaşında yaşayanlar, bu doğa olayının her yıl ocak ayında tekrarladığını belirtiyor. - DHA

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