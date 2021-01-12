Koyun sütünde verimi artıracak proje başladı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali İlhami Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, proje için belirlenen mera alanlarında incelemelerde bulundu. Çalıma kapsamında; hayvan ıslahı, meraların altyapısı, barınakların iyileştirilmesi, hayvan bakımı ve besleme eğitimleri yapılacak. l DHA