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    HaberlerEge Haberleri Koyun sütünde verimi artıracak proje başladı
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    12.01.2021 - 00:04 |

    Koyun sütünde verimi artıracak proje başladı

    ÇANAKKALE’nin coğrafi işaret tescilli ürünü Ezine peynirinin ham maddesi koyun sütü talebi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ‘Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin Artırılması’ projesi başlatıldı.

    Koyun sütünde verimi artıracak proje başladı

    AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali İlhami Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, proje için belirlenen mera alanlarında incelemelerde bulundu. Çalıma kapsamında; hayvan ıslahı, meraların altyapısı, barınakların iyileştirilmesi, hayvan bakımı ve besleme eğitimleri yapılacak. l DHA

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