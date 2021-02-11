Kral mezarlarını talan ettiler

2 bin 700 yıllık tümülüsler iş makineleriyle kazıldı. İkisi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, 90’a yakın tümülüsün korunması için çalışma başlatıldı. Kaçak kazılara karşı jandarma ekipleri devriyelerini sıklaştırırken, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da bölge halkını definecilere karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.



Tümülüslerin 6’ncı ve 7’nci yüzyılda tamamen soyulduğunu belirten Başkan Alhan, “Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Böyle yaparsak, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tümülüsler yok olacak, turizm bölgemizi de kaybedeceğiz. Atalarımızdan aldığımız bu mirası bizden sonrakilere de aldığımız şekilde teslim etmek zorundayız” dedi.