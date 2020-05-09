‘Kredi desteği sağlanmalı’

CHP Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek ve Bayındır Kadın Kolları Başkanı Emine Umsu’yla S.S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan’ı da ziyaret eden Kılıç, “Borçlar, salgın bitiminden en az 1 yıl sonrasına faizsiz olarak ertelenmeli. Salgın süreci çok uzarsa, çiçek sektörü ayağa kalkamaz” dedi.