09.05.2020 - 00:04 |
‘Kredi desteği sağlanmalı’
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca Şoförler Otomobilciler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Cüneyt Köktentürk’ü ziyaret etti, ekonominin taksici, minibüsçü ve servisçilere açtığı sorunları dinledi; şu önerilerde bulundu: Taksici, minibüsçü ve servisçilerin aldığı akaryakıttan vergi alınmasın. SSK ve Bağkur primleri alınmasın ya da eylül-ekim aylarına ertelensin. Bu esnaf, KDV tevkifatından da yararlandırılsın. Ulaşım sektörüne faizsiz kredi desteği ve nakdi yardım sağlansın.
CHP Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek ve Bayındır Kadın Kolları Başkanı Emine Umsu’yla S.S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan’ı da ziyaret eden Kılıç, “Borçlar, salgın bitiminden en az 1 yıl sonrasına faizsiz olarak ertelenmeli. Salgın süreci çok uzarsa, çiçek sektörü ayağa kalkamaz” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.