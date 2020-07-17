17.07.2020 - 00:04 |
‘Kreş, öğretim yılına yetişecek’
Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte, Ocak ayında temeli atılan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi’nde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, kreşin yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacağını söyledi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.