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    19.03.2020 - 07:00 |

    Kriz masası

    Ödemiş Belediyesi, koronavirüs salgını riskine karşı önlemlerini artırıyor.

    Kriz masası

    Ödemiş Belediyesi, koronavirüs salgını riskine karşı önlemlerini artırıyor. Kent genelindeki kamusal alanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte dezenfeksiyon çalışmaları yapan Ödemiş Belediyesi, oluşturulan Kriz Masası ile 7 gün 24 saat teyakkuza geçti. Kentte pazarlar kurulmaya devam edilirken pazaryerleri bir gün önceden dezenfekte edilecek. İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesiyle geçici süreyle kapatılan işletmelerle ilgili gece saatlerinden itibaren denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de alınan önlemler çerçevesinde fırınlarda da kontrol yaptı. Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi geçici süreyle ziyaretlere kapatıldı.

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