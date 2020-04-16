Kriz Masası devrede

Vatandaşa kesintisiz olarak hizmet edecek olan masada, virüsü önleyici hizmetlerin yanı sıra sosyal hizmetler de sağlanacak.

7 gün 24 saat



Bölgesinde ilkleri yapmaya devam eden Burhaniye Belediyesi, koronavirüsle ilgili kalıcı adımlar atmaya devam ediyor. İlçe genelinde virüsle mücadele kapsamında tüm önlemleri alan Belediye, 3 Mart’tan itibaren 36 kişilik dezenfekte ekibiyle Burhaniyelilerin sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Virüsle mücadele çerçevesini genişleten Belediye, son olarak Başkan Ali Kemal Deveciler’in önderliğinde ‘Virüs Kriz Masası’ kurdu. Vatandaşların bilgilendirilmesi, dezenfektasyon çalışmaları, virüs genelgeleri kapsamındaki denetimlerin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların acil alışveriş ve ilaç ihtiyaçlarını da karşılayacak olan Kriz Masası, 7 gün 24 saat hizmet verecek.



Halk sağlığıyla ilgili olarak tüm önlemleri aldıklarını ve üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Virüsün en az zararla atlatılması adına tüm adımları atıyoruz. Bu çalışmalarımızı yeni oluşturduğumuz Kriz Masası’nda daha da geniş kapsamlı ve düzenli şekilde yapacağız. Vatandaşlarımıza her anlamda destek olacağız. 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçları karşılanıyor. Herkes evinde kalmalı” dedi.