Kriz Masası görev başında

Ege Denizi’nde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm birimleriyle birlikte sahaya çıkan Kuşadası Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ile koordine içerisinde çalışan belediye, vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Can kaybı yok

Hasar tespit çalışmaları sürerken İbramaki Sanat Galerisi’nde koordinasyon toplantısı düzenlendi. Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin katıldığı toplantıda yürütülen çalışmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Günel, Kuşadası’nda depremden kaynaklı can kaybı veya yaralanma vakasının olmadığını belirtti.

Önlemler alındı

Başkan Günel, “Ağır hasar alan binalarda ikamet eden vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılarak bu binaların tahliyesi sağlandı. Ağır hasarlı binalarda yaşayan ve gidecek yeri olmadığını beyan eden 36 vatandaşımız otellere yerleştirildi. Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmek istemeyen ve geceyi açık alanlarda geçiren vatandaşlarımız için tarafımızdan gece boyunca 7 bin kase çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. 100 adet battaniye, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Geceyi parklarda geçiren vatandaşlarımız için tüm parklar dezenfekte edildi. 50 çadır kuruldu” dedi.

İzmir’e kumanya

Kuşadası Belediyesi, Bayraklı ve Bornova’ya gönderilmek üzere bin kumanya hazırladı. Hijyen kurallarına uygun olarak paketlenen yiyecekler, Kuşadası Belediyesi yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na teslim edildi. Ayrıca göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir’e giden AKUT Kuşadası ekibine de su, dezenfektan, gıda paketi ve beton kırma makinelerinde kullanmaları için 100 litre yakıt gönderildi.

Tezcan’dan geçmiş olsun ziyareti...

CHP Parti Meclis Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası’nı ziyaret etti. ilk olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya gelen Tezcan’a Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da eşlik etti. Depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Tezcan, yaraların sarılması için ellerinden gelen tüm desteği sunacaklarını belirtti.