25.03.2020 - 00:02 |
Kriz masası kuruldu
Burhaniye Belediyesi, Kriz Masası kurdu. Vatandaşa 7/24 hizmet edecek birimle, virüsü önleyici hizmetlerle birlikte sosyal hizmetler sağlanacak.
Yaklaşık bir aydır 36 kişilik ekiple dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Kapsamı genişleyen denetimlerin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşın acil alışveriş ve ilaç ihtiyaçlarının temini buradan yürütülecek. Burhaniyeliler, 444 95 10 numaralı telefonu arayabilir. El birliği ile bu zor durumdan kurtularak sağlıklı günlerimize devam edeceğiz” dedi.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.