Kriz masası kuruldu

Yaklaşık bir aydır 36 kişilik ekiple dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Kapsamı genişleyen denetimlerin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşın acil alışveriş ve ilaç ihtiyaçlarının temini buradan yürütülecek. Burhaniyeliler, 444 95 10 numaralı telefonu arayabilir. El birliği ile bu zor durumdan kurtularak sağlıklı günlerimize devam edeceğiz” dedi.