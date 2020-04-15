Krize karşı olası senaryolar

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Kovid-19’un ekonomi ve şirketler üzerine etkisini değerlendiren online bir etkinlik düzenledi. Küresel Finans ve Muhasebe Meslek Kuruluşu ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz de değerlendirmeleriyle yer aldı. Webinar’da gerçekleşen programda, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan’ın krize karşı olası senaryo etkileri de dikkat çekti. Aslan, “İyimser senaryoya göre düşük faiz oranlarının korunmasıyla 1. çeyrek dönemde para politikalarındaki iyileştirmeler olumlu ancak sınırlı bir etki yaratıyor. 2. ve 3. çeyrek dönemdeki ekonomik kaybın önüne geçmekte yeterli olmayacak” dedi.

Aslan olası kötümser senaryo için de şu şekilde değerlendirmede bulundu: “Bankaların güçlü sermaye yapıları ve makro ihtiyati denetimi sayesinde geniş çaplı bir bankacılık krizi beklenmiyor. Bu senaryoda, küresel ekonomide 2008-09 küresel finansal krizine benzer sert bir etki görülmesi bekleniyor.”

Aslan, virüsün ekonomi üzerinde yarattığı etkinin iyimser senaryoda kalmasını dilediklerini ifade etti.