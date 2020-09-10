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    HaberlerEge Haberleri Kronik hastalar risk altında...
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    10.09.2020 - 00:02 |

    Kronik hastalar risk altında...

    Özel Gözde Kuşadası Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Kalender, Kovid-19 virüsünün özellikle ileri yaş ve kronik hastalıklara sahip olan kişileri daha çok etkilediğini belirtti, uyarılarda bulundu.

    Kronik hastalar risk altında...

    Kronik hastalıklara sahip olanlar hakkında bilgi veren Dr. Kalender, “Diyabet, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, kortizon ve bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi alanlar, obezite, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, kan hastalıkları olanlar covid-19 sürecinde risk gurubundalar. Kovid-19 nedeniyle hastanede yatırılarak tedavi edilen hastaların yüzde 90-95’i hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi en az bir kronik hastalığı olanlar oluşturmakta” dedi.

    Bunlara dikkat

    Sağlıklı olmak için bütüncül bir yaklaşımın önem taşıdığını kaydeden Kalender, “Kişinin herhangi bir şikayeti olmasa bile, bir hekim tarafından bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve mutlaka yılda bir defa check-up yaptırması gerekir. Paketlenmiş ve raf ömrü uzatılmış, işlenmiş gıdalardan uzak durun. Mısır veya glikoz şurubu içeren besinleri tüketmeyin. Karbonhidrat tüketimini en aza indirin. Sık ve az beslenin, bol sıvı tüketin. Mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeye özen gösterin. Kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 30-40 dakika hafif bir egzersiz yapın. Alkol ve sigara tüketimini azaltın” diye konuştu.

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