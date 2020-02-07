Kronik sorunlar çözülüyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşın talepleri doğrultusunda, kronikleşen sorunları çözmeye yönelik hazırladığı çalışma takvimini kesintisiz sürdürüyor. Balatçık ve Tekin mahallelerinde, Aydın Büyükşehir işbirliğiyle yol çalışmaları, Ortaklar Mahallesi’nin çeşitli noktalarında alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri ve ilçe genelinde de aydınlatma işleri yapılıyor.

Su baskınına son

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Öndeş, yüksek standartlarda yatırım hamlelerinin süreceğini ifade etti. “Germencik’te adım atılmadık yer kalmayacak” diyen Öndeş, “10 aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diğer bir önemli çalışma olan Ortaklar tren yolu altgeçidi mevkiindeki su baskını sorunu için de yağmursuyu deşarj hattı yapılıyor. Hıdırbeyli ve Turanlar’da evi yanan vatandaşın evlerinin inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bu ve bunlar gibi yatırım faaliyetlerimiz çerçevesinde ilçemizin önce temel sorunlarını çözmeye yönelik hareket ediyoruz. Öncelikli olarak mali disiplini sağladık ve önceki dönemden miras kalan ciddi borçlarla ilgili çalışma gerçekleştirdik. Biz de ciddi tasarruf tedbirleri ile önemli oranda iyileşme sağladık” dedi.