BİST122.2840EURO6,580USD5,990,02ALTIN301,650,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kronik sorunlar çözülüyor
    ABONE OL
    07.02.2020 - 07:00 |

    Kronik sorunlar çözülüyor

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşın talepleri doğrultusunda, kronikleşen sorunları çözmeye yönelik hazırladığı çalışma takvimini kesintisiz sürdürüyor.

    Kronik sorunlar çözülüyor

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşın talepleri doğrultusunda, kronikleşen sorunları çözmeye yönelik hazırladığı çalışma takvimini kesintisiz sürdürüyor. Balatçık ve Tekin mahallelerinde, Aydın Büyükşehir işbirliğiyle yol çalışmaları, Ortaklar Mahallesi’nin çeşitli noktalarında alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri ve ilçe genelinde de aydınlatma işleri yapılıyor.

    Su baskınına son

    Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Öndeş, yüksek standartlarda yatırım hamlelerinin süreceğini ifade etti. “Germencik’te adım atılmadık yer kalmayacak” diyen Öndeş, “10 aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diğer bir önemli çalışma olan Ortaklar tren yolu altgeçidi mevkiindeki su baskını sorunu için de yağmursuyu deşarj hattı yapılıyor. Hıdırbeyli ve Turanlar’da evi yanan vatandaşın evlerinin inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bu ve bunlar gibi yatırım faaliyetlerimiz çerçevesinde ilçemizin önce temel sorunlarını çözmeye yönelik hareket ediyoruz. Öncelikli olarak mali disiplini sağladık ve önceki dönemden miras kalan ciddi borçlarla ilgili çalışma gerçekleştirdik. Biz de ciddi tasarruf tedbirleri ile önemli oranda iyileşme sağladık” dedi.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

    Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Sıradaki Haber