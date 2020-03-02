02.03.2020 - 00:00 |
Kross’un kazananları Ayvalık’ta belirlendi
Ocak ayında Mersin’deki etapla başlayan Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde şampiyonlar, Ayvalık’taki finalle belirlendi.
Üç kademeden oluşan Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde müsabakalar, Altınova Çamlık Mesire Alanında yapılan finalle Ayvalık’ta noktalandı. Yaklaşık 300 atletin yarıştığı finalde 12 kupa ve madalya sahiplerini buldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak başta atletizm olmak üzere birçok spor branşında Ayvalık’ta ev sahipliği yapmak istiyoruz” dedi.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.