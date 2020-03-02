Kross’un kazananları Ayvalık’ta belirlendi

Üç kademeden oluşan Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde müsabakalar, Altınova Çamlık Mesire Alanında yapılan finalle Ayvalık’ta noktalandı. Yaklaşık 300 atletin yarıştığı finalde 12 kupa ve madalya sahiplerini buldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak başta atletizm olmak üzere birçok spor branşında Ayvalık’ta ev sahipliği yapmak istiyoruz” dedi.