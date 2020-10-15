KSK Stadı için konsorsiyum

Karşıyaka stadı inşaatının yapımına ilişkin sevindiren örnek bir adım atıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla Ankara’da görüştü. Başkan Cemil Tugay, eylül ayının başında Milliyet Ege’ye yaptığı açıklamada, “Bakanlığın burayı stat yapma gibi amacı yok. Israr ederek dile getiriyorum. Lütfen araziyi Karşıyaka Belediyesi’ne dolayısıyla Karşıyaka halkına verin ve de biz buraya kendi stadımızı yapalım. Bu olayda dahil olması gereken fakat olmayan isimler var. Bu konu hakkında bir an önce ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Yoksa sonuç alamayız” diye konuşmuştu.

Başkan Tugay’ın açıklamalarını aktardığımız AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, “Eğer böyle bir talepleri varsa bakanlıkla görüşülmesi konusunda gerekli adımların atılması için gerekeni yaparız” yanıtını vermişti.

Ve önceki gün de AK Partili Dağ’ın girişimiyle Ankara’da “stat zirvesi” gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya Dağ, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükarcı katıldı.

Buluşmada yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri’nin yerine yapılacak statla ilgili sürecin Gençlik Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi’nin dahil olduğu bir konsorsiyumla yürütülmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Taraflar, stat inşaatıyla ilgili ön çalışma yapacak. Projede bazı revizyonlara da gidilecek.

‘İşbölümü yapacağız’

Gelişmelerden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Cemil Tugay, “Stat için somut bir adım atıldı. Yapımıyla ilgili hukuki engel olmadığı konusunda fikir birliğine vardık. Projenin gerçekleşmesi için finansal altyapının oluşturulması gerekiyor. Bunu da ‘Bakanlık, Karşıyaka ve Büyükşehir Belediyeleri yürütebilir’ dedik. Bir işbölümü yapacağız. Şehir içinde yapılacak stat için şehir yaşamını etkileyemeyecek bir proje olmalı. Görüşmeyi Büyükşehir Başkanımız Tunç Bey’e aktardım, olumlu yaklaştı. Oluşturulan kurul çalışma yapacak. Çalışma üzerinden uzlaşı sağlamaya çalışacağız” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Gençlik ve Spor Bakanımız ve başkanlarımızla çeşitli çözüm yolları üzerinde konuşarak Karşıyaka stadıyla ilgili problemin ortadan kaldırılması noktasında mutabık olduk. Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü ve bakanlık tarafından oluşturulacak bir çalışma heyeti, sürecin en sağlıklı şekilde işletilmesini sağlayacaktır. Biz de bu noktada hem İzmir’in bir milletvekili olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İzmir’de gerçekleştirilecek ve hemşerilerimize fayda sağlayacak her meselede elimizi taşın altına koymak bizim sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da, “Bu yaşananlar gerçekten stadın yapılması için umut verici. Sürecin yakından takipçisi olacağım. Şuanda herkes samimiyetle taşın altına elini koymuş gibi görünüyor. Umarım filmin sonu güzel biter” şeklinde konuştu.

Yeri 20 yıldır tartışılıyor

Yeri ve yapım süreci 20 yıldan uzun süredir tartışılan Karşıyaka Stadı için TOKİ tarafından yapılan iki ihalede iptal edilmişti. Stadın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğine 7 çevre sakininin açtığı davanın yerel mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra davacıların temyiz müracaatı da Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından olumsuz karşılanmış, dava süreci Danıştay’a taşınmıştı. Başkan Cemil Tugay, atıl durumda kalan araziyle ilgili inşaata başlamak için tahsis talep etmişti.