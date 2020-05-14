14.05.2020 - 00:01 |
Kuaförlere sağlık paketi
Koronavirüs salgınıyla en üst düzeyde tedbirler almaya devam Bergama Belediyesi, berber ve kuaförlere maske, dezenfekte maddesi ve koronavirüs dolayısıyla uyulması gereken kuralları anlatan broşürden oluşan sağlık paketi dağıttı.
Başkan Hakan Koştu, “Bu zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Tüm imkânlarımızla esnafımızın ve hemşerilerimizin yanındayız” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.