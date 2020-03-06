Kubilay Merkezi, 25 yıllığına Bakırçay’ın

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, rektör yardımcılarıyla birlikte Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u ziyaret etti, Kubilay Kültür Merkezi’nin 25 yıllığına üniversiteye tahsisi, Ziraat Fakültesi’nin ilçede faaliyet göstermesi konularında görüşmeler yapıldı. Merkezin 25 yıl süreyle Bakırçay’a tahsisi için protokol imzalandı. Başkan Aksoy, “Hem Menemen’e hem de İzmir’in kuzeyine farklı bir soluk getirecek” dedi. Rektör Berktaş da, “Menemen merkeze sosyokültürel zenginlik getirecek, ekonomisine katkı sağlayacak, hem de tarım ve hayvancılık alanında ihtiyaçların karşılandığı bir kurumu kazandıracağız” diye konuştu.