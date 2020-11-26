‘Küçük esnafa el uzatın’

“Esnafımız kredilerin faizsiz olarak taksitlendirilmesini, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde sosyal güvenlik primlerinin hazine tarafından karşılanmasını, vergilerde indirim yapılmasını, icra işlemlerinin durdurulmasını istiyor. KOBİ’lerimiz de katma değeri yüksek ürün üreten firmalara özel vergi ve kredi imkanı sağlanmasını, banka ve sigorta muamele vergilerinin sıfırlanmasını, asgari ücretten verginin kaldırılmasını bekliyor.”