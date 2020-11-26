26.11.2020 - 00:01 |
‘Küçük esnafa el uzatın’
CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında esnaf ve KOBİ’lerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, “Küçük esnaf bakanlığınızdan destek bekliyor” sözleriyle seslenen Şahin, talepleri şöyle sıraladı:
“Esnafımız kredilerin faizsiz olarak taksitlendirilmesini, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde sosyal güvenlik primlerinin hazine tarafından karşılanmasını, vergilerde indirim yapılmasını, icra işlemlerinin durdurulmasını istiyor. KOBİ’lerimiz de katma değeri yüksek ürün üreten firmalara özel vergi ve kredi imkanı sağlanmasını, banka ve sigorta muamele vergilerinin sıfırlanmasını, asgari ücretten verginin kaldırılmasını bekliyor.”