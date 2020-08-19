‘Küçük esnafın hep yanındayız’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, esnafın sorunlarını dinlemeye ve dile getirmeye devam ediyor. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası’nı ziyaret eden Atila Sertel, Başkan Emin Bağcı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Pandemi sürecinde diğer iş kollarına nazaran daha iyi durumda olduklarını belirten İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, sokak aralarına kadar giren zincir marketlerle rekabet edemediklerini vurguladı. AVM ve zincir marketlerin küçük esnafa verdiği zararın farkında olduklarını ifade eden Milletvekili Atila Sertel, “Sermayenin karşısında değiliz ancak her zaman küçük esnafın yanındayız” dedi.