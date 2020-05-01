01.05.2020 - 00:04 |
Küçük işletmeler rahatlayacak
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Kovid -19 salgını nedeniyle mart ve nisan ayı meclislerini uzaktan erişimle gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Salih Esen, EBSO üyelerinin bu zorlu süreçte taşın altına elini koyduğunu kaydetti. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da küresel resesyon, küresel işsizlik ve bozulan dengelerin, sağlıktan sonra gündemin ilk sıralarına oturduğunu belirtti, “Sanayicimizi, çiftçimizi, vatandaşı etkili desteklerle yaşatmamız ekonomimizin sürdürülebilirliği açısından çok kritik. Bu anlamda TOBB tarafından Denizbank işbirliğiyle işleme alınan yüzde 7.5 faizle, 2021 yılında 12 taksitle geri ödemesi olacak Nefes Kredisi küçük işletmelerimiz için oldukça kıymetli” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu