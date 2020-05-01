Küçük işletmeler rahatlayacak

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Kovid -19 salgını nedeniyle mart ve nisan ayı meclislerini uzaktan erişimle gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Salih Esen, EBSO üyelerinin bu zorlu süreçte taşın altına elini koyduğunu kaydetti. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da küresel resesyon, küresel işsizlik ve bozulan dengelerin, sağlıktan sonra gündemin ilk sıralarına oturduğunu belirtti, “Sanayicimizi, çiftçimizi, vatandaşı etkili desteklerle yaşatmamız ekonomimizin sürdürülebilirliği açısından çok kritik. Bu anlamda TOBB tarafından Denizbank işbirliğiyle işleme alınan yüzde 7.5 faizle, 2021 yılında 12 taksitle geri ödemesi olacak Nefes Kredisi küçük işletmelerimiz için oldukça kıymetli” dedi.