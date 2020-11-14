Küçük Menderes’teki en büyük antik sarnıç

Ödemiş’te tarihi Hypaipa Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Günlüce Mahallesi’nde Roma döneminden kalma su sarnıcında Ödemiş Müze Müdürlüğü’nce kurtarma kazısı yapılıyor. Tarihe ışık tutan kazı çalışmasına Ödemiş Belediyesi de destek veriyor.Kazı çalışmalarına gözlemci olarak katılan Prof. Dr. Veli Sevin, “Benim gördüğüm kadarıyla Ege Bölgesi’ndeki Küçük Menderes havzasındaki en büyük sarnıç ifadesini kullanabilirim. Buranın temizlenip turizme kazandırılması bölgemiz için çok fayda olacaktır. Ziyaretçi çekecek bir nokta haline gelecek” dedi.