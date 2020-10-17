Küçük önlemlerle gıda israfına son

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, gıda israfının basit önlemlerle azaltılabileceğini belirtti. En çok meyve ve sebze ile ekmek israfı yaşandığına dikkat çeken Fadıloğlu, şöyle konuştu:

İyi saklamak önemli

“Yiyebileceğiniz kadar yemek pişirmeli ve yemekler küçük porsiyonlarda servis edilip tabakta kalması önlenmeli. Meyve-sebze suları yapabileceğiniz veya dondurabileceğiniz, olgun meyvelerden çeşitli meyveli kekler yapılabileceği ve sebzelerle turşular hazırlanabileceği unutulmamalı. Ekmeğin evlerde çöpe atılmasındaki en önemli etmen ise fazla alınması ve uygun koşullarda saklanmaması. Kalan ekmeği derin dondurucuda saklamalı, ihtiyaç duyulduğu takdirde tost makinasında ısıtarak yemeklerinizin yanında sıcak olarak tüketebileceğiniz unutulmamalı. Bayat ekmekten galeta unu yapabileceğiniz ve çorbaların üzerinde kullanmak üzere kruton yapabilirsiniz.”