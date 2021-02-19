Küçük parmaklara tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 81 ilde 30 bin ihtiyaç sahibi öğrenci için başlatılan “Küçük Parmaklar” kampanyası kapsamında, İzmir’de 449 klavyeli tablet bilgisayar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Vali Yavuz Selim Köşger, “Ne zaman bir sıkıntımız olsa odalarımız, borsamız her zaman yanımızda. Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz olmak üzere İzmir’deki Oda, Borsa Başkanlarımıza ve üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Bu kampanya sayesinde öğrencilerimiz, online derslere katılarak öğrenimlerine verimli bir şekilde devam edecekler” diye konuştu. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise “Bu kez de öğrencilerimiz için bir araya geldik. Umarım bu günleri atlatırız” şeklinde konuştu. İTB Başkanı Işınsu Kestelli “Eğitimde fırsat eşitliği her evladımızın hakkıdır” dedi.