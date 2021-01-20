20.01.2021 - 00:04 |
KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK
Dövize paralel olarak artan yem fiyatlarından dolayı zor durumda kalan küçük ölçekli aile işletmelerinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.
Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan, Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem aracılığıyla yüzlerce üreticiye binlerce çuval besi ve süt yemi hibe ediliyor. 5 baş ve daha az büyükbaş hayvanı olan üreticilere hayvan başına 1 çuval besi veya süt yemi hibe edilmeye başlandı. Pilot projede dağıtımlar Yenipazar ilçesinde başladı.