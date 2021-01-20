KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK

Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan, Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem aracılığıyla yüzlerce üreticiye binlerce çuval besi ve süt yemi hibe ediliyor. 5 baş ve daha az büyükbaş hayvanı olan üreticilere hayvan başına 1 çuval besi veya süt yemi hibe edilmeye başlandı. Pilot projede dağıtımlar Yenipazar ilçesinde başladı.