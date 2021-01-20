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    HaberlerEge Haberleri KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK
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    20.01.2021 - 00:04 |

    KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK

    Dövize paralel olarak artan yem fiyatlarından dolayı zor durumda kalan küçük ölçekli aile işletmelerinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.

    KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK

    Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan, Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem aracılığıyla yüzlerce üreticiye binlerce çuval besi ve süt yemi hibe ediliyor. 5 baş ve daha az büyükbaş hayvanı olan üreticilere hayvan başına 1 çuval besi veya süt yemi hibe edilmeye başlandı. Pilot projede dağıtımlar Yenipazar ilçesinde başladı.

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