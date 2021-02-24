'Küçükbaş hayvan dağıtımı artacak'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, STK Buluşmaları kapsamında İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile çevrimiçi olarak buluştu. İZSİAD’ın görüş, öneri ve tavsiyelerini dinleyen Soyer, İzmir’i ortak akılla yönetmeye, STK’ların fikirlerini dinlemeye devam edeceğini söyledi. Özellikle kent içi bisiklet yolları konusunda bir açıklama yapan Soyer, “Bu yapılan bisiklet yolları en nihayetinde kesintisiz olarak birbirine bağlanacak. Bu tamamlandığında kent içi ulaşımda bisiklet önemli bir alternatif olacak” dedi.



Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçildiği gün açıkladığı ‘STK’lar ile her ay buluşma’ kararının, bugün ne kadar değerli bir girişim olduğunu yaşayarak anladıklarını söyledi. İzmir’in seçilmiş en üst makamına doğrudan, aracısız erişim imkanının İzmirli STK’lar için büyük bir fırsat yarattığını söyleyen Küçükkurt, “Her iki ayda bir Başkan Soyer ile konuşuyor, önerilerimizi, proje fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bu buluşmalardan birçok proje hayata geçiyor. Bu vizyoner yaklaşımı nedeniyle kendisine bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cengiz, köylülere küçükbaş hayvan dağıtıp sonrasında elde edilecek ürünün işlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile geliştirdikleri projenin sürdüğünü ve yakında köylülere hayvan dağıtımının yapılacağını söyledi. Tunç Soyer, “Hedefimiz, Ege Bölgesi dışından küçükbaş hayvan alımının önüne geçmek, bölgemizde hayvancılığı teşvik ederek geliştirmek. Havzamızda küçükbaş hayvan dağıtımını artıracağız” dedi.



‘Bisiklete yöneldik’



Kent içindeki bisiklet yolları konusunda gelen soruya da yanıt veren Soyer, bu yolların parçalı olarak yapıldığını, kimi yolların kâğıt üzerinde, kiminin inşaat halinde, kimisinin ise faaliyete geçtiğini söyledi, “Bu yapılan bisiklet yolları en nihayetinde kesintisiz olarak birbirine bağlanacak. Vasıf Çınar Bulvarı’nda bir düzenleme yaparak yeni yaptıkları bisiklet yolunu koruyarak eskisi gibi çift şerit araç yolu yaratacağız. Bisiklet yollarından araç yolları lehine bir tasarrufumuz olmaz” diye konuştu.