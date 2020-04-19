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    HaberlerEge Haberleri Küçüklerden, 23 Nisan daveti var
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    19.04.2020 - 00:01 |

    Küçüklerden, 23 Nisan daveti var

    Küçüklerden, 23 Nisan daveti var

    Bayındır Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için etkinlikler düzenleyecek. Bayındırlı çocuklar hazırladıkları videoyla 100. yıl onuruna tüm Bayındırlıları balkonlardan 23 Nisan akşamı saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı hep bir yürekten okumaya davet etti. Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Uğur Demirezen, “Hemşerilerim, küçüklerimizin mesajına kulak verin” dedi.

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