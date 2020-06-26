26.06.2020 - 00:04 |
Kükler, MHP’ye katıldı
Geçtiğimiz pazar günü yapılan İYİ Parti İzmir İl Kongresi’nde ‘Hüsmen Kırkpınar’, yeniden göreve gelmişti.
Bir süre sonra Tire Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nafiz Kükler’in, İYİ Parti’den istifa ederek, MHP saflarına katılması dikkat çekti.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.