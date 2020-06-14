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    HaberlerEge Haberleri Kül olmaktan kurtardılar...
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    14.06.2020 - 00:03 |

    Kül olmaktan kurtardılar...

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Akçakonak’ta meydana gelen yangına kısa sürede müdahale etti.

    Kül olmaktan kurtardılar...

    Ekipler, önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının rüzgar sebebiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttü. Yangın, milli parka sıçramadan kontrol altına alındı. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, bölgeye giden bürokratlarından ve itfaiye yetkililerinden sürekli bilgi aldı; Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlıklarının arazözleri dahil çok sayıda araç ve ekiple yangına müdahale edildiğini belirtti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
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