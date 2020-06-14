Kül olmaktan kurtardılar...

Ekipler, önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının rüzgar sebebiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttü. Yangın, milli parka sıçramadan kontrol altına alındı. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, bölgeye giden bürokratlarından ve itfaiye yetkililerinden sürekli bilgi aldı; Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlıklarının arazözleri dahil çok sayıda araç ve ekiple yangına müdahale edildiğini belirtti.