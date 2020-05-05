05.05.2020 - 07:00 | | HASAN YİĞEN DHA
Kula’da sokaklar su içinde kaldı
MANİSA Kula’da, önceki gün aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.
MANİSA Kula’da, önceki gün aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katları ile işyerlerini ve otoparkları su bastı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından dolayı ilçe sokaklarında servis yapan su satıcıları, tüpçüler ve ekmek satıcıları, zor anlar yaşadı. Yağışın başlamasının ardından sokaklarda temizleme çalışması yapan MASKİ ekiplerine, vatandaşlar da yardım etti. Ekipler, tıkanan rögarları açmak için yoğun bir çalışma yaptı. Akşam saatlerinde sona eren sağanak yağışın ardından, sokaklarda biriken sular temizlendi. l
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.