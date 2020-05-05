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    HaberlerEge Haberleri Kula’da sokaklar su içinde kaldı
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    05.05.2020 - 07:00 | | HASAN YİĞEN DHA

    Kula’da sokaklar su içinde kaldı

    MANİSA Kula’da, önceki gün aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

    Kula’da sokaklar su içinde kaldı

    MANİSA Kula’da, önceki gün aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katları ile işyerlerini ve otoparkları su bastı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından dolayı ilçe sokaklarında servis yapan su satıcıları, tüpçüler ve ekmek satıcıları, zor anlar yaşadı. Yağışın başlamasının ardından sokaklarda temizleme çalışması yapan MASKİ ekiplerine, vatandaşlar da yardım etti. Ekipler, tıkanan rögarları açmak için yoğun bir çalışma yaptı. Akşam saatlerinde sona eren sağanak yağışın ardından, sokaklarda biriken sular temizlendi. l 

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