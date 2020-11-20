Küle dönen alanlar yeniden yeşerecek

Ayvalık’ta Badavut ve Şeytan Sofrası bölgesinde eylül ayında çıkan orman yangınında kül olan alana tohum saçımı ve fidan dikimi yapıldı. Etkinlikte, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’ndaki binlerce ağaç ve yeşil dokunun yok olmasının, doğal ortamdaki canlıların yaşamlarını yitirmesinin acısının unutulmayacağı dile getirildi. Endemik bitki örtüsüne en yakın tohumlar, toprakla buluştu.