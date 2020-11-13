Küle dönüşen alana nefes

Ayvalık’ın Şeytan Sofrası ormanlık alanında eylül ayında çıkan yangında kül olan ağaçların yerine, düzenlenen törenle ilk etapta sembolik olarak 160 fidan dikildi. Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, “Balıkesir Valiliği’nin de önümüzdeki günlerde bu alanda daha geniş kapsamlı bir ağaç dikim programı gerçekleştirmesi bekleniyor” dedi.