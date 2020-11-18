Küllerinden doğdu

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’de geçtiğimiz sezon beklenen performansı veremeyen, bu sezon yaptığı çıkışla Teknik Direktör İlhan Palut’tan formayı kaparak defansın belkemiği haline gelen Atınç Nukan, ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Sezona iyi başlayan savunma oyuncusu, Süper Lig’de ilk 8 haftanın sonunda en çok top uzaklaştıran futbolcular listesinde 49 topla başı çekti. 27 yaşındaki oyuncuyu, 40 ile Galatasaray’ın stoperi Luyindama, 38 ile Karagümrük’ün geride oynayan oyuncusu Ervin Zukanovic ve 36 ile Hatayspor’un Brezilyalı defansı Pablo Santos takip etti. Hava topları ve defanstaki hamleleri ile damgasını vuran 1.96’lık Atınç, Göztepe’nin sezon başından bu yana çıktığı tüm maçlarda forma giydi. Başarılı oyuncu, bu müsabakaların tamamına ilk 11’de çıkarken, takımına 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.



Sakatlar dönüyor



Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ile ligde 22 Kasım Pazar günü kendi evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakat oyuncular çalışmalara başladı. Tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Lamine Gassama, Ideye Brown ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.



Forma gelirleri depremzedelere



Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında futbolcuların giydiği formaların satışından elde edilecek geliri İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “MatchWornShirt.com” ile yapılan iş birliği sonucunda maç formalarının açık artırma ile satışa sunulacağı bildirildi.