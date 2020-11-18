BİST1.260-2.57EURO9.150.14USD7.69-0.08ALTIN466.03-0.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Küllerinden doğdu
    ABONE OL
    18.11.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR MİLLİYET

    Küllerinden doğdu

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin savunma oyuncusu Atınç Nukan, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda defansın yıldız ismi Süper Lig’in ilk 8 haftasında en çok top uzaklaştıran futbolcu konumunda yer aldı

    Küllerinden doğdu

    Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’de geçtiğimiz sezon beklenen performansı veremeyen, bu sezon yaptığı çıkışla Teknik Direktör İlhan Palut’tan formayı kaparak defansın belkemiği haline gelen Atınç Nukan, ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Sezona iyi başlayan savunma oyuncusu, Süper Lig’de ilk 8 haftanın sonunda en çok top uzaklaştıran futbolcular listesinde 49 topla başı çekti. 27 yaşındaki oyuncuyu, 40 ile Galatasaray’ın stoperi Luyindama, 38 ile Karagümrük’ün geride oynayan oyuncusu Ervin Zukanovic ve 36 ile Hatayspor’un Brezilyalı defansı Pablo Santos takip etti. Hava topları ve defanstaki hamleleri ile damgasını vuran 1.96’lık Atınç, Göztepe’nin sezon başından bu yana çıktığı tüm maçlarda forma giydi. Başarılı oyuncu, bu müsabakaların tamamına ilk 11’de çıkarken, takımına 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

    Sakatlar dönüyor

    Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ile ligde 22 Kasım Pazar günü kendi evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakat oyuncular çalışmalara başladı. Tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Lamine Gassama, Ideye Brown ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

    Forma gelirleri depremzedelere

    Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında futbolcuların giydiği formaların satışından elde edilecek geliri İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “MatchWornShirt.com” ile yapılan iş birliği sonucunda maç formalarının açık artırma ile satışa sunulacağı bildirildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaza yapınca yakayı ele verdiler

    Kaza yapınca yakayı ele verdiler

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi mi, hangi saatler arasında? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

    Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi mi, hangi saatler arasında? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

    Sıradaki Haber